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Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak. Altınordu, düşme hattından uzaklaşmak için rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.

Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor
30.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 12:35
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın play-off mücadelesi veren Ankara Demirspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 23. hafta müsabakasında yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 17 puanla ligde 15. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Ankara Demirspor ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Altınordu, bu zorlu mücadeleyi kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedeflerken, Ankara Demirspor ise kırmızı-lacivertli ekibi mağlup ederek orta sıralardan kurtulup play-off hattına yaklaşmak istiyor.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Akın Karabacak ile Volkan Kaan Topal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdülselam Koçak olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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