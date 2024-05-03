Altınordu, Ankaraspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Altınordu, Ankaraspor'u konuk edecek

Altınordu, Ankaraspor\'u konuk edecek

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son maçında Ankaraspor'u konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Ankaraspor, 1-0 kazanmayı başarmıştı. Müsabakayı İstanbul bölgesinden hakem Can Cengiz yönetecek.

03.05.2024 11:34
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son maçında Ankaraspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 37. hafta mücadelesinde yarın Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'de başlayacak. İzmir ekibi, haftalar öncesinde kümede kalmayı kesinleştirirken, farklı bir hedefe sahip olan Ankaraspor ise play-off hattının dışındaki en yakın rakibine 6 puanlık bir fark atarak son maçlar öncesinde play-off oynamayı garantiledi. Altınordu, bu zorlu müsabakada rakibini mağlup ederek sezonu mutlu bir şekilde bitirmeyi hedeflerken, Ankara ekibi ise 3 puan alarak ligi beşinci sırada bitirme ihtimalini arttırmak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Ankaraspor, 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı İstanbul bölgesinden hakem Can Cengiz yönetecek. Cengiz'in yardımcılıklarını ise Sedat Etik ile Sinan Ertinğü yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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