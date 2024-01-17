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Altınordu, ara transfer döneminde sessiz kaldı - Son Dakika
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Altınordu, ara transfer döneminde sessiz kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde henüz takviye yapmadı. Oyuncuların yüksek ücretler istemesi nedeniyle beklemede olan İzmir temsilcisi, son günlerde 4-5 takviye yapmayı hedefliyor.

Altınordu, ara transfer döneminde sessiz kaldı
17.01.2024 - 12:24,  Güncelleme: 12:26
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ara transfer döneminde sessiz kaldı. Sezon başındaki kadrosundan 5 oyuncuyla yollarını ayırıp, 2 sakat veren kırmızı-lacivertliler henüz takviye yapmadı. Transfer listesini hazırlayan İzmir temsilcisinin oyuncuların yüksek ücretler istemesi nedeniyle beklemede olduğu ifade edildi. Altınordu, 9 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin son günlerinde yeni isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer piyasasının düşmesini bekleyen kurmaylar takıma 4-5 takviye yapmayı planlıyor.

Kaynak: DHA
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