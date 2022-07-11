Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1'inci Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Dış transferde Akhisarpor'dan golcü Bertuğ ve Trabzonspor 'dan sol kanat Safa ile anlaşan Altınordu, Atalay'la da sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altınordu, Atalay'ın peşinde - Son Dakika

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