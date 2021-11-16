Altınordu Başkanı Özkan: Çocuklarla hayata tutunuyorum

Türk futbolunda yetiştirdiği genç oyuncuları Avrupa kulüplerine göndererek tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Beni hayata tutunduran bu çocuklardır" mesajı verdi. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Seyit Mehmet Özkan, "Bizi bu rekabette canlı tutan, hayata tutunmamızı sağlayan bu toprakların çocukları. Türkiye'de okullarımızda ara tatil dönemi başladı. Biz İsmet Orhunbilge Tesisleri'mizde şenlik yapıyoruz. 10-11 yaşlarında 850 çocuk vardı sahada. Beni hayata tutunduran bu çocuklar" diye konuştu.

"Ben onlara her şeyimi veriyorum ama aslında onlar bana her şeylerini veriyorlar" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Okulları Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nın açılış konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Burada çocuklarla beraber olduğum için çok mutluyum. Pandemi döneminde evlere tıkılıp kalmıştık. Bir an önce turnuvalar başlasın istiyorduk. En sonunda turnuvamız başladı. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben 67 yaşındayım, enerjimi sizden alıyorum. Çocuklarımızın arasında yer alınca kendimi 7 yaşında gibi hissediyorum."

"AVRUPA'YA HER YIL 4, 5 OYUNCU VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 'i bünyesinden çıkaran, son olarak Burak İnce'yi Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer eden Altınordu'nun Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Belli bir süreçten sonra her yıl 1 değil, 4-5 oyuncu vermeye başlayacağız yurtdışına. Bu bir süreçtir. Biz donanım kısmını bitirdik, yazılım kısmına yeni başladık. 35 katlı bir inşaatın kabasını bitirdik, şimdi ince işlerine girdik. Altınordu'yu her ay 3-4 tane ünlü kulübün şef scoutları ve usta antrenörler takip ediyorlar, inceliyorlar" dedi.

"Cengiz Ünder, Avrupa'ya ilk maçına gittiğinde 11 yaşındaydı" diyen Başkan Özkan, "Biz her yıl ayda 2 kez olmak üzere tam 24 defa yurtdışına turnuvalara gidiyoruz. İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika ve İspanya. Henüz İngiltere'ye ulaşamadık, inşallah oraya da gideceğiz" şeklinde konuştu.