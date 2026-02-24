Altınordu, Batman Petrolspor'a Hazır - Son Dakika
Altınordu, Batman Petrolspor'a Hazır

24.02.2026 12:02
Altınordu, 27. hafta sonrası düşme hattında. Lider Batman'la karşılaşacak, tarihi galibiyet peşinde.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bay geçtiği 27'nci hafta sonunda kümede kalma barajının 8 puan gerisinde düşme hattında yer alan Altınordu, pazar günü evinde lider Batman Petrolspor ile oynayacağı maça odaklandı. İzmir temsilcisi şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya geldiği rakibini sadece 1 defa yenebildi. Batman Petrolspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım ilk kez Türkiye Kupası'nda 1976'da karşı karşıya geldi. İzmir'de 1-1, Siirt'te 0-0 biten maçların ardından amatör ligde yer alan Batman temsilcisi turu geçti.

Altınordu rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 2010-11'de 3'üncü Lig'de evinde 2-1 galip gelerek aldı. Batman Petrolspor, sezonun ikinci yarısında İzmir ekibini 3-0 mağlup etti. İki takım geçen sezon 2'nci Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. Normal sezonda evinde 2-1 galip gelip, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kalan Batman takımı, Play-Off'ta dış sahada 1-0 kazanıp, iç sahada 1-1 beraberlik aldı. Bu sezon ilk yarıdaki randevu ise 1-1 bitti. Bu sezon evinde maç kazanamayan Altınordu, rakibinin 12 haftalık namağlup serisini sona erdirmeye çalışacak.

Kaynak: DHA

