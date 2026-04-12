Altınordu, Bucaspor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Uzaklaştı - Son Dakika
Altınordu, Bucaspor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Uzaklaştı

Altınordu, Bucaspor\'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Uzaklaştı
12.04.2026 17:39
Altınordu, Bucaspor'u 2-0 yenerek düşme hattından uzaklaştı ve 31 puana ulaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Altınordu, küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928'i 2-0 yenip, son iki hafta öncesi hayati öneme sahip 3 puanı hanesine yazdırdı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde ev sahibi, rakibini 65'inci dakikada Eren Tokat ve 80'de Hamza Küçükköylü'nün golleriyle geçti. Grupta düşme hattındaki Beykoz Anadolu'nun şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği hafta sonunda hata yapmayan Altınordu, puanını 31 yaparak son iki maç öncesi rakibinin 2 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan İzmir ekibi, sezonu küme düşen Kepezspor (D) ve İnegölspor'la karşılaşarak tamamlayacak. Bucaspor ise bu sonuçla 16 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu, Bucaspor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Uzaklaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Altınordu, Bucaspor'u Mağlup Ederek Düşme Hattından Uzaklaştı - Son Dakika
