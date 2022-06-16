Altınordu, Burak Altıparmak'ı alıyor - Son Dakika
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Altınordu, Burak Altıparmak'ı alıyor

16.06.2022 11:42
Altınordu, Burak Altıparmak'ı alıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde rotayı Bursaspor'dan Burak Altıparmak'a çevirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde rotayı Bursaspor'dan Burak Altıparmak'a çevirdi.

Yeşil-beyazlı takımla sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İzmir temsilcisiyle anlaşma aşamasında olduğu belirtildi. Ülkemizde Ankaraspor, Bugsaşspor ve Denizlispor, Almanya'da Wolfsburg II, Berliner AK ve Magdeburg formaları giyen Burak'ın yeni sezonda Altınordu'nun başarısı için ter dökeceği kaydedildi. Son 3 sezonda Bursaspor'da top koşturan tecrübeli futbolcu, geçen sezon ligde 34 maçta 2 gol atttı.


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Kaynak: DHA

Burak Altıparmak, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Burak Altıparmak'ı alıyor - Son Dakika

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