Yeşil-beyazlı takımla sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İzmir temsilcisiyle anlaşma aşamasında olduğu belirtildi. Ülkemizde Ankaraspor , Bugsaşspor ve Denizlispor , Almanya 'da Wolfsburg II, Berliner AK ve Magdeburg formaları giyen Burak'ın yeni sezonda Altınordu'nun başarısı için ter dökeceği kaydedildi. Son 3 sezonda Bursaspor'da top koşturan tecrübeli futbolcu, geçen sezon ligde 34 maçta 2 gol atttı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altınordu, Burak Altıparmak'ı alıyor - Son Dakika

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