Altınordu'da Bolu kampı iptal oldu - Son Dakika
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Altınordu'da Bolu kampı iptal oldu

07.07.2022 11:13
Altınordu'da Bolu kampı iptal oldu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15-22 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapılması planlanan kampı iptal edildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15-22 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapılması planlanan kampı iptal edildi. Ligde sezonun 5 Ağustos yerine 12 Ağustos'ta başlamasına karar verilmesi üzerine İzmir temsilcisinin çalışmalarını Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdürmeyi tercih ettiği bildirildi.

İlk etap çalışmalarının gayet iyi bir şekilde sürdüğünü dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Tempo ve coşkulu bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bayramda iki gün futbolcularımıza izin vereceğiz. Sonrasında yine tesislerimizde 10 günlük bir kamp daha yapacağız. Bu süre içinde 5 tane de hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Bolu kampı iptal oldu - Son Dakika

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