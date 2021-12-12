Üye Girişi
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu - Son Dakika

Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu

12.12.2021 12:51
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip Almanya Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e sattığı genç orta saha oyuncusu Burak İnce, kaptan Ahmet İlhan Özek ile Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitim gören oyuncularla buluştu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip Almanya Bundesliga takımı Arminia Bielefeld'e sattığı genç orta saha oyuncusu Burak İnce, kaptan Ahmet İlhan Özek ile Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitim gören oyuncularla buluştu. ALFA'da yetiştikten sonra A takıma yükselen, devre arasında Almanya'nın yolunu tutmaya hazırlanan Burak, genç futbolcu adaylarının sorularını cevapladı.

Bielefeld'e transferi ara transferde tamamlanacak Burak, "Söz veriyorum sizleri unutmayacağım. Başarılı olabilmek ve sizlere örnek teşkil etmek için çok çalışacağım" dedi. Ahmet İlhan Özek ise Altınordu'nun genç futbolculara çok iyi imkanlar sağladığını söyledi. Deneyimli oyuncu, "Altınordu gibi genç sporculara yatırım yapan bir kulübün bünyesinde futbol eğitimi alıyorsunuz. Ben 20 yaşında üniversite öğrencisiyken profesyonel oldum. Sizler bizlere göre çok şanslısınız. İmkanlarınız çok güzel, çok iyi çalışın ve bu imkanları değerlendirin" ifadelerini kullandı.


Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu
Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu

Ahmet İlhan Özek, Altınordu, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi

Son Dakika Haberleri
12:48 İçi altın ve fıstık dolu! 2 milyon 500 bin TL'lik baklava şaşkınlık yarattı
12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler
12:36 İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi
12:34 Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey
12:33 Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi
12:01 AFAD'dan Iğdırlı vatandaşlara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın
12:00 Uzmanlar uyardı! Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı
11:42 Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz resmen aşka geldi! Sabaha kadar eğlenip, sosyal medyadan paylaştılar
11:32 Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı
11:31 Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır
İçi altın ve fıstık dolu! 2 milyon 500 bin TL'lik baklava şaşkınlık yarattı İçi altın ve fıstık dolu! 2 milyon 500 bin TL'lik baklava şaşkınlık yarattı         
12:48
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 12:58:37. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da Burak ve Ahmet gençlerle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement