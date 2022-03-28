Altınordu'da CEO Özdeniz oldu - Son Dakika
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Altınordu'da CEO Özdeniz oldu

28.03.2022 12:09
Altınordu'da CEO Özdeniz oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da CEO görevine Mehmet Necati Özdeniz getirildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da CEO görevine Mehmet Necati Özdeniz getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Özdeniz, görevine başladı. Altınordu'nun çok büyük organizasyona sahip olduğunu belirten Başkan Özkan, "Organizasyon görünürde sadece Altınordu A takımı gibi gözükebilir ama o sadece görünen yüzü. En temelde Altınordu Futbol Okullarımız, ortasında Futbol Akademimiz var. Yine elit takımlarımız var. Sadece A takımdan ibaret değiliz. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik. Şu anda sadece Avrupa'yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD'ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmek" diye konuştu.

Üst düzey bir yöneticiye ihtiyaçları olduğu için Necati Özdeniz'i göreve getirdiklerini dile getiren Seyit Mehmet Özkan, "Necati Bey uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Birçok başarılı organizasyonu yönetti. Herhangi bir organizasyonunun üst yapısını rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip. İlk başta kendisi A takımımızın tüm sorumluluğunu alacak sonra da parça parça diğer organizasyonları ona devredeceğiz. Bugünden itibaren A takımımızın tüm sorumluluğu kendisindedir. Kurumsal geleceğimiz için önemli bir adım attık ve profesyonel bir açılım gerçekleştirdik. Necati Bey çok iyi pozisyonunu bırakıp bizim teklifimizi kabul ederek geldi. O bizim projemize inandı. Altınordu armasını daha güzel yerlere taşımak için birlikte büyük işler yapacağız" dedi.

ÖZDENİZ: "BÜYÜK HEYACAN YAŞADIM"Uzun yıllar bankacılık yaptıktan sonra başka bir sektöre geçiş yaptığını dile getiren Altınordu CEO'su Necati Özdeniz, "Herkes bana bunu neden yaptığımı soruyor. Onlara diyorum ki 'Ben Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Futbol Kulübü'nün misyonuna inandım' Altınordu'dan böyle bir teklif gelince düşünmeden kabul ettim. Teklifi ilk aldığımda inanın çok büyük heyecan yaşadım. Binlerce kişiyi yönetirken bu kadar heyecanlanmamıştım. Kulübümüzün misyonu doğrultusunda bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için çalışacağız. Mehmet Bey bu işi bir yere kadar getirdi, biz de daha ileriye nasıl taşırız onun için çalışacağız, kafa yoracağız. Bu organizasyonun içinde olacağım için çok mutluyum. Başkanımızın hayaline ortak olup biz de elimizi taşın altına koyup bu topraklara borcumuzu ödeyeceğiz. Bu benim için özel bir görev oldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da CEO Özdeniz oldu - Son Dakika


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