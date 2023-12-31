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Altınordu'da Emre Oymak formaya hasret kaldı - Son Dakika
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Altınordu'da Emre Oymak formaya hasret kaldı

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Emre Oymak, son haftalarda forma şansı bulamadı. Sakatlık ve idman eksikliği nedeniyle genç oyuncu, son 5 maçta kadroya alınmadı.

Altınordu\'da Emre Oymak formaya hasret kaldı
31.12.2023 - 13:44,  Güncelleme: 13:45
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Emre Oymak, son haftalarda formaya hasret kaldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Van Spor FK'ya kiralanıp sezon başında yuvaya dönen 22 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 11 maçta şans bulup, 1 kez rakip fileleri sarstı. Son maçına 18 Kasım'da iç sahadaki Afyonspor maçında çıkan Emre, son 5 karşılaşmada kadroda yer almadı. Sakatlık ve idman eksiği nedeniyle Diyarbekirspor (D), Van Spor FK ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçlarını kaçıran genç oyuncu teknik ekibin tercihi doğrultusunda Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor randevularında da kadroya alınmadı.

Kaynak: DHA
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