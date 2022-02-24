Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor - Son Dakika
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Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor

24.02.2022 12:58
Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da aralıksız 10'uncu sezonunu geçirerek rekor kıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez küme düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da aralıksız 10'uncu sezonunu geçirerek rekor kıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez küme düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı. İzmir temsilcisinde göreve başladığı 2012-2013 sezonunda takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, bir sonraki sezon 2013-2014'te 2'nci Lig'de yine zirvede yer alarak art arda 2 kupa kaldıran 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 8'inci sezonunu geçirdiği 1'inci Lig'de bu sezon takımını kabustan çıkaramadı.

1'inci Lig'de 4 kez Play-Off'u kıl payı kaçırdıktan sonra henüz geçen sezon Altay'la oynadığı Play-Off finalini 90'ıncı dakikadaki tek golle kaybederek kıl payı Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, bu sezon düşme hattına demir attı. İkinci yarıda çıktığı son 7 maçını kaybeden 22 puanlı Altınordu, kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 18'inci sırada yer alıyor. Pazartesi günü İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk olacak Altınordu seri galibiyetler alarak lige tutunmayı hedefliyor.


- İzmir
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Menemenspor'dan taraftara jest Menemenspor'dan taraftara jest İzmir derbisinin biletleri 1 TL İzmir derbisinin biletleri 1 TL

Hüseyin Eroğlu, Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor - Son Dakika


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