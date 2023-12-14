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Altınordu'da genç kaleci Mert Furkan Bayram ilk profesyonel maçına çıktı - Son Dakika
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Altınordu'da genç kaleci Mert Furkan Bayram ilk profesyonel maçına çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da 18 yaşındaki kaleci Mert Furkan Bayram, Yeni Mersin İdmanyurdu maçında ilk kez profesyonel olarak forma giydi. Mert, gol yemeden tamamlanan maçta başarılı bir performans sergiledi.

Altınordu\'da genç kaleci Mert Furkan Bayram ilk profesyonel maçına çıktı
14.12.2023 - 11:52,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da 18 yaşındaki kaleci Mert Furkan Bayram, geçen haftaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. İzmir ekibinde uzun yıllar kaleci başantrenörü olarak çalıştıktan sonra bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Atilla Küçüktaka, Mersin ekibi karşısında 19 yaşındaki Serhat'ı yedek soyundurup ilk 11'de Mert'i sahaya sürdü.

Alt yaş gruplarında 19 kez ay-yıldızlı formayı terleten ve şu an U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Mert, Mersin ile 0-0 sona eren ilk maçını gol yemeden tamamladı. Futbola başladğı Altınordu'da U14, U15, U17 ve U19 takımlarında oynadıktan sonra A takıma yükselen 1.88 boyundaki genç eldiven, 2021 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı İzmir temsilcisi ile mukavelesini şubat ayında 2027'ye kadar uzattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altınordu'da genç kaleci Mert Furkan Bayram ilk profesyonel maçına çıktı - Son Dakika
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