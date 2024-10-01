Altınordu'da Gurbetçi Oyuncular Fark Yarattı - Son Dakika
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Spor

Altınordu'da Gurbetçi Oyuncular Fark Yarattı

Altınordu\'da Gurbetçi Oyuncular Fark Yarattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, gurbetçi futbolcularıyla 8 golün 5'ini kaydetti.

01.10.2024 13:17
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp 11 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Altınordu'da gurbetçi oyuncular skor yükünü sırtladı. İzmir ekibinin attığı 8 golün 5'ine gurbetçi futbolcular imzalarını attı. Yeni transferlerden Emre Aydınel ligin ilk haftasında İnegölspor filelerini, 3'üncü haftada ise Isparta 32 Spor ağlarını havalandırdı.

Ligde 4'üncü haftadaki Kırklarelispor deplasmanında yine takımın yenilerinden Bahattin Karahan gol atma başarısı gösterdi. Son olarak iç sahada oynanan 24Erzincanspor müsabakasında yeni transfer Kaan Baysal penaltıdan takımını öne geçirirken, İzmir ekibindeki ikinci sezonunu geçiren İlkan Sever, skoru 2-0'a getirdi. Altınordu'nun 2 golünü altyapı patentli Sami atarken, Isparta maçında Bedirhan kendi filelerini sarstı.

ASİSTLERE DE İMZA ATTILAR

Altınordu'da gurbetçi futbolculardan Alper Tursun, İnegölspor maçında Sami'ye asist yaptı. Aynı karşılaşmada Keni Var Uzun, Emre'ye gol attırdı. Isparta 32 Spor karşılaşmasında Emre'nin golünü Bahattin Karahan hazırladı. Son oynanan Erzincanspor randevusunda Bahattin bu kez İlkan'a asist yaparak skora katkı sağladı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Yaşam, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Gurbetçi Oyuncular Fark Yarattı - Son Dakika

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