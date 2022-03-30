Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek - Son Dakika
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Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

30.03.2022 20:03

- Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar, 3 maçlık galibiyet serilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, "Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız" dedi.

- Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

İZMİR - Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar, 3 maçlık galibiyet serilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, "Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız" dedi. Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen ise çok iyi bir hava yakaladıklarının altın çizerek Adanaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, 3 Nisan Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Ali Emre Yanar: "Seriyi devam ettirmek zorundayız"

Adanaspor maçı öncesinde Altınordulu futbolcular Ali Emre Yanar ve Erdi Dikmen'den iddialı açıklamalar geldi. Kaleci Ali Emre Yanar, takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ve kazanma serilerini Adanaspor maçıyla da devam ettirmek istediklerini söyledi. Başarılı kaleci, "İyi bir hava yakaladık. Bu havayı lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Şu an her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. 3 maçtır bunun karşılığını aldık ama kesinlikle durmak yok aynı şekilde ligin son maçına kadar tüm maçlara final niteliğinde bakarak devam etmek zorundayız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Takım olarak müthiş bir hava yakaladık, çok iyi kenetlendik. Bunun karşılığında da 90 dakika inanılmaz bir mücadele veriyoruz. 3 maçlık seri bize yakışmaz. Bizim bunu 5,6,7 maç yapmamız gerekiyor. Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız. Bu seriyi kesinlikle devam ettirmek zorundayız" dedi.

Erdi Dikmen: "Çok iyi bir hava yakaladık"

Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen de "Öncelikle güzel bir hava yakaladık. 3 haftadır yenilmiyorduk. Ümraniyespor'u deplasmanda zor hava şartlarında yendik. İçeride Adanaspor ile oynayacağız orada da bu havayı değerlendirmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Milli takım arası olmasına rağmen çok verimli bir hafta geçirdik. Antrenmanlarda tempo hep yüksekti. Bu tempoyu da inşallah Adanaspor maçında sahaya yansıtacağız. Kaleden başlayarak ileri hatta kadar herkes birbirine güvenerek sahaya çıkıyoruz. Bunun da verimini 3 maçta gol yemeyerek aldık. Erzurum maçında küçük taraftarlarımızın müthiş bir desteği vardı. Onların desteği ile tabii ki daha güzel bir maç geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek - Son Dakika


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