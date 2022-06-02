Altınordu'da Hüsamettin belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Hüsamettin belirsiz

02.06.2022 13:32
Altınordu'da Hüsamettin belirsiz

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener'in kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Dış transferde ilk imzayı Akhisarspor'dan ayrılan 25 yaşındaki golcü Bertuğ Bayar'a attıran İzmir temsilcisinin 27 yaşındaki Hüsamettin'le görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun ilk görüşmede yeni sezon için kırmızı-lacivertlilerden 2.5 milyon TL yıllık ücret istediği, Altınordu'nun serbest kalan oyuncusuna 1.6 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edildi.

Kulüp ve oyuncu arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtilirken, Hüsamettin'in yuvada kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 2019-20 sezonunun devre arasında Altay'dan transfer edilen Hüsamettin Yener, yarım sezonda 14 maçta 2 gol kaydetti. Altınordu formasıyla 2020-21 sezonunda ligde 29 maçta 5 kez rakip fileleri sarsan, kupada 1 gol atan deneyimli forvet, altyapısından yetiştiği Altay'a karşı Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşadı. Hüsamettin, geçen sezon ligde 34 müsabakada 4 gol, 4 asistle oynarken, kupada ise 2 kez ağları havalandırdı.


- İzmir
YORUMLAR
500
İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı İzmir'de kıyı ve deniz temizliğinde 40 dakikada 400 kilogram atık toplandı
Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Hüsamettin belirsiz - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Acun Ilıcalı'nın ilgilendiği isim şaşırttı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Hull City'ye transfer olabilir
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da Hüsamettin belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement