Altınordu'da iki genç daha imza attı - Son Dakika
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Altınordu'da iki genç daha imza attı

04.06.2022 10:23
Altınordu'da iki genç daha imza attı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Hafta başında akademiden Mustafa Kocabaş ile sözleşme imzalayan İzmir temsilcsi, şimdi de 16 yaşındaki kanat forvet Furkan Emin Kaçmaz ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Ege Arslan ile profesyonel kontrat imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kıdemli Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş ve genç sporcuların aileleri katıldı.

Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Furkan Emin ve Ege'yi profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum"dedi. Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş, "İki oyuncumuz da mesleğin ilk imzalarını atıyorlar. Hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu. İki genç futbolcu kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmamak için mücadele edeceklerini söyledi.


- İzmir
Altınordu'da iki genç daha imza attı
Altınordu'da iki genç daha imza attı
YORUMLAR
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SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız SPOR Sait Karafırtınalar İnşallah güzel şeylere imza atarız Altınordu'da Hüsamettin belirsiz Altınordu'da Hüsamettin belirsiz
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da iki genç daha imza attı - Son Dakika

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