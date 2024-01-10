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Altınordu'da kadrodan elenen Mert Özmen Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı - Son Dakika
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Altınordu'da kadrodan elenen Mert Özmen Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da devre arasında kadrodan elenen stoper Mert Özmen, düşme hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı. Altınordu yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Mert, kırmızı-lacivertli formayla ilk yarıda 11 maçta görev yapmıştı.

Altınordu\'da kadrodan elenen Mert Özmen Arnavutköy Belediyespor\'la anlaştı
10.01.2024 - 11:57,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da devre arasında kadrodan elenen stoper Mert Özmen, Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı. İzmir ekibinin sezon başında 1461 Trabzon'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunmacı kırmızı-lacivertli formayla ilk yarıda görev yaptığı 11 karşılaşmanın 9'unda ilk 11'de şans buldu.

Mert'in Altınordu yönetimi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerde ara transferde kadrodan elenen isimlerden Emre Oymak, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Beyaz Grup temsilcisi Van Spor'a geçen hafta tekrar kiralanmıştı. Altınordu'da ön libero Arif ve santrfor Keni Var ise kendilerine kulüp arıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altınordu'da kadrodan elenen Mert Özmen Arnavutköy Belediyespor'la anlaştı - Son Dakika
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