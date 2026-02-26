Altınordu'da Keni Var ile Sözleşme Feshi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altınordu'da Keni Var ile Sözleşme Feshi

Altınordu\'da Keni Var ile Sözleşme Feshi
26.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, kadro dışı kalan Keni Var Uzun ile yollarını ayırdı. Golcü, kulüpte 2.5 sezon geçirdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde lider Batman Petrolspor'la karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kadro dışı bırakılan santrfor Keni Var Uzun ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi, gurbetçi golcüyle karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertlilerin 8 Şubat'ta evinde 1-1 berabere kaldığı Ankaragücü maçından sonra kadro dışı kalan Keni Var'ın kontratı sonlandırıldı.

Altınordu'da 2023-24 sezonundan bu yana görev alan 26 yaşındaki forvet, bu sezon başında kulüp bulması istendikten sonra son anda yeniden kadroya alınmıştı. Kırmızı-lacivertli formayı 2.5 sezon terleten Keni Var, ilk yılında 28 maçta 5 gol atarken, geçen sezon 31 müsabakada 2 gol kaydetti. Boşta kalan deneyimli futbolcu bu sezon ise 21 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarsabildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Keni Var ile Sözleşme Feshi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:03:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Altınordu'da Keni Var ile Sözleşme Feshi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.