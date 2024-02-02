Altınordu\'da Keni Var Uzun\'un transferi gerçekleşmedi

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen santrfor Keni Var Uzun elde kaldı. Sezon başında transfer edilen 1.96 boyundaki gurbetçi futbolcuyu bazı kulüplerin bonservisiyle satın almak istediği ancak yönetimin Keni'yi kiralık vermeyi düşündüğü belirtildi.

İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen 24 yaşındaki forvetin transferi gerçekleşmeyince Keni'nin A takımda kalmasına karar verildi. İzmir'e dönen forvet oyuncusu A takımla yeniden antrenmanlara başladı. Keni Var ile 2026 yılına kadar sözleşme yapan Altınordu ara transferde Emre, Arif ve Mert ile yollarını ayırmıştı.