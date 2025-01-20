Altınordu'da Olcay Şahan ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Altınordu'da Olcay Şahan ile Yollar Ayrıldı

Altınordu\'da Olcay Şahan ile Yollar Ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Şahan, kulübün geleceği için umutlu olduğunu belirtti.

20.01.2025 11:44  Güncelleme: 11:45
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yönetimin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Teknik Direktör Olcay Şahan, kırmızı-lacivertli kulübün layık olduğu yere yükseleceğini dile getirdi. İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 36 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 0-0 biten İnegölspor karşılaşması sonrası görevden alındı.

Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk çocuklarına inanan ve başarılı olacağına inandığım Altınordu ile yolculuğumuz sona erdi. Ancak ben bu sistemin mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Bana bu imkanı sağlayan başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere kulübün profesyonellerine teşekkür ederim. Altınordu mutlaka layık olduğu yere yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da Olcay Şahan ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika

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