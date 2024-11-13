Altınordu'da Sarı Kart Uyarısı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Karaköprü Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da sarı kart sınırında yer alan 3 futbolcuya dikkatli olmaları konusunda uyarı geldi. İzmir temsilcisinde stoper Mete, orta saha oyuncuları Sami ve Kaan bu hafta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Gelecek hafta evinde 1461 Trabzon ile karşılaşacak kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Olcay Şahan, öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Genç teknik adam, zirve mücadelesinde tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.