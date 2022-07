Altınordu'da yeni yapılanma

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sezon öncesinde yeni bir yapılanma gerçekleştirildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından yapılan duyuruya göre Altınordu'da "Genç Gurbetçi Oyuncu" transfer edilmesi stratejisi kapsamında Altınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü kuruldu ve bu kurumun başına Murat Korkmaz getirildi. Avrupa futbolundan beslenmenin yolunun ancak onların içine girmekle olabileceğini ve bu amaçla "Altınordu Tekrar Avrupa Yollarında - ATAY" projesini başlattıklarını belirten başkan Özkan, şunları ifade etti:

"Avrupa'da futbolun içinde yer alan tüm dinamiklerle ilişki içinde olma hedefimizi yeniden devreye alıyoruz. Bu projenin başına Almanya doğumlu Murat Korkmaz'ı getirdik. Murat Korkmaz'ın 5 yıllık 'SMÖ Çıraklık' dönemi bitti. Kalfalık dönemine çok hassas bir görevle başlıyor. Artık tüm mesaisini Altınordu'nun Avrupa'da her türlü kulvarda gelişimi için harcayacak. Murat Korkmaz ile Avrupa'da çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bazıları akademik-sportif temaslar için, bazıları müşteri velinimetimiz temasları için olacak. Yeni görevinde kendisine en çok desteği verecek olan iletişim direktörümüz Can Erbesler ile iyi bir ikili olacaklarını düşünüyor ve başarılar diliyorum."

MURAT KORKMAZ: BEKLENTİLERİ BİLİYORUMAltınordu Avrupa İşleri Direktörlüğü görevine getirilen Murat Korkmaz, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan 'ın çizmiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5 yıldır kendisi ile beraber çalıştığım için bizden beklentilerinin neler olduğunu çok iyi biliyorum. 'Yerelden Evrensele' mottosu içinde Altınordu'muzu Avrupa'nın her yerinde tanıtmak için çalışacağız. Avrupa kulüpleri ile ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Bu ilişkileri daha da ileriye taşacağız. Yıl içinde Avrupa'nın değişik takımlarını Altınordu'muzda ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Pandemi tamamen sona erdikten sonra Altınordu'muzun gençlerini yine eski günlerdeki gibi Avrupa'da turnuvalara götüreceğiz. Yine yetenekli genç gurbetçileri takımımıza kazandıracağız. Bu toprakların çocuklarına güveniyoruz ve çocuklarımız, hak ettikleri yere en kısa sürede geleceklerdir" diye konuştu.ALFA İDARİ DİREKTÖRÜ AHMET FURKAN CAN OLDUÖte yandan Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) sezon öncesinde bazı değişiklikler yapıldı. 3 yıldır Altınordu Futbol Kulübü bünyesinde çalışan Ahmet Furkan Can, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörlüğü görevine getirildi. Başkan Özkan, 27 yaşındaki genç yönetici için şu ifadeleri kullandı: "Öz kaynağımızdan yetişen genç yöneticimiz Ahmet Furkan Can , henüz 27 yaşındadır ve bekardır. Çıraklık döneminin ilk 3 yılını üstün başarıyla tamamlamıştır, kalfalık payesi için henüz 2 yılı daha vardır. İnşallah bu 2 yılı onunla birlikte götüreceğiz. Sonrasında akademi yönetimini tamamen ona bırakacağım."

Öte yandan ALFA'da Namet Ateş'ten boşalan teknik direktörlük görevine de bir dönem Altınordu'da forma giyen Koray Cinel getirildi.