Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı - Son Dakika
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Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı

26.07.2022 11:42
Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunmacının geçen sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın nüksettiği belirtildi. Antrenmanlarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sürdüren Yusuf Yalçın'ın 2-3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Geçen sezon 26 karşılaşmada görev yapan defans oyuncusu, bu sezon ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında görev yapamayacak. İzmir temsilcisinde savunmada Volkan ile Erdi ikilisinin oynaması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Yusuf Yalçın Arslan, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı - Son Dakika

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