SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 'da stoper Yusuf Yalçın Arslan 'ın sakatlık yaşadığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 24 yaşındaki savunmacının geçen sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın nüksettiği belirtildi. Antrenmanlarını takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde sürdüren Yusuf Yalçın'ın 2-3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Geçen sezon 26 karşılaşmada görev yapan defans oyuncusu, bu sezon ilk haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında görev yapamayacak. İzmir temsilcisinde savunmada Volkan ile Erdi ikilisinin oynaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altınordu'da Yusuf Yalçın sakatlandı - Son Dakika

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