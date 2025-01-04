Altınordu'dan İkinci Yarının Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika
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Altınordu'dan İkinci Yarının Hedefi Şampiyonluk

Altınordu\'dan İkinci Yarının Hedefi Şampiyonluk

Alper Tursun ve Furkan Yöntem, Antalya kampında ilk yarıyı değerlendirdi, ikinci yarı için hedeflerini açıkladı.

04.01.2025 15:54
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Altınordu'nun başarılı futbolcularından Alper Tursun ve Furkan Yöntem, Antalya kampında ilk yarıyı değerlendirerek ligi iyi bir konumda bitirdiklerini dile getirdiler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin ilk devresini 35 puanla 3. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertli kulübün başarılı futbolcularından Alper Tursun ve Furkan Yöntem, kamptaki çalışmalar sırasında kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. İkinci yarı hazırlıklarının gayet iyi bir şekilde sürdüğünü belirten Furkan Yöntem, "İlk yarıyı iyi bir şekilde üçüncü sırada tamamladık. Şu an için hedeflediğimiz yerdeyiz. İkinci devre için çok iyi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. İkinci yarıda en iyi şekilde hazırlanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. İkinci yarı bizim açımızdan daha zor olacak çünkü işler daha da ciddileşecek. Biz de en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Alper Tursun: "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Altınordu'nun tecrübeli futbolcularından Alper Tursun da ilk yarıda rakiplerin beklemediği kadar iyi performans gösterdiklerini vurgulayarak, "İlk yarıyı çok iyi bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Kimsenin, daha doğrusu rakiplerin beklemediği kadar iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıyı üçüncü sırada bitirerek hedeflerimiz doğrultusunda iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. Devre arası kampımız da gayet iyi gidiyor. İyi bir kamp süreci geçirip ikinci devreye iyi başlayacağımızı düşünüyorum. Sezon sonunda inşallah hayırlısıyla başarılı bir şekilde ligi bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Alper Tursun, Altınordu, Antalya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan İkinci Yarının Hedefi Şampiyonluk - Son Dakika

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