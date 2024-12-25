Altınordu'dan Moralli Devre Arası: Genç Kaleci Efe Kaan İlk Maçına Çıktı - Son Dakika
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Altınordu'dan Moralli Devre Arası: Genç Kaleci Efe Kaan İlk Maçına Çıktı

Altınordu\'dan Moralli Devre Arası: Genç Kaleci Efe Kaan İlk Maçına Çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Afyonspor'u 6-0 yenerek devre arasına girerken, genç kaleci Efe Kaan Yıldız ilk profesyonel maçını oynadı. Maçın son dakikalarında kaleye geçen 20 yaşındaki file bekçisi, unutulmaz bir an yaşadı.

25.12.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında deplasmanda Afyonspor'u 6-0 yenerek devre arasına moralli giren Altınordu'da genç kaleci Efe Kaan Yıldız ilk profesyonel maçına çıkmanın heyecanını yaşadı. Sezon başında altyapıdan A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 78'inci dakikasında skor 3-0 devam ederken Serhat'ın yerine eldivenleri devraldı. İzmir ekibinin 3'üncü kalecisi konumundaki Efe Kaan oyunun son bölümünde şans bularak unutamayacağı bir an yaşadı. Teknik Direktör Olcay Şahan, daha önce ligde ve kupada 1'er karşılaşmada görev yapan 19 yaşındaki 2'nci kaleci Arif Şimşir'i kulübede tutup, Efe'nin de aynı tecrübeyi yaşamasını sağladı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan Moralli Devre Arası: Genç Kaleci Efe Kaan İlk Maçına Çıktı - Son Dakika

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