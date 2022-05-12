Altınordu'dan tribün çağrısı - Son Dakika
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Altınordu'dan tribün çağrısı

12.05.2022 11:31
Altınordu'dan tribün çağrısı

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, bu hafta tribün desteğini arkasına almak için İzmirli futbolseverlere çağrı yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, bu hafta tribün desteğini arkasına almak için İzmirli futbolseverlere çağrı yaptı. Cumartesi günü lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Haydi İzmir, cumartesi tek nefes tek yürek. Sen de tribündeki yerini al, Balıkesirspor maçında bizi yalnız bırakma. Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm İzmir'i bu maçta Türkiye'nin Altınordu'sunu desteklemeye bekliyoruz. Gücümüze güç katmak için Bornova'da buluşalım" ifadeleri yer aldı. Biletleri 1 TL'den satışa sunulan müsabakada ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek. İç sahadaki son 3 maçında Erzurumspor, Adanaspor ve Manisa FK'yı mağlup eden Altınordu, seyircisi önünde 4'te 4 yaparak son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDAAltınordu'da cumartesi günü İzmir'de oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. İzmir temsilcisinde sağ bek Rıdvan, stoper Volkan, sol bek Yusuf Can, ön libero Kubilay, forvet arkası Recep, sağ kanat Kenan bu hafta kart görmeleri halinde sezonun son haftasındaki Beypiliç Boluspor deplasmanında görev yapamayacak.ÇİNELİ KÜÇÜK FUTBOLCUDAN ACI HABERAltınordu Çine Futbol Okulu sporcularından Alaattin Efe Peslan'ın yaşam mücadelesini kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Aydın- Muğla Karayolu Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde 21 Nisan'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Alaattin Efe, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Minik sporcunun cenaze namazında tabutunun üzerine Altınordu forması serildi. İzmir temsilcisi, "Altınordu Futbol Kulübü olarak Peslan ailesine başsağlığı dileklerimizi iletirken, acılarını paylaşıyoruz" açıklaması yaptı.

Altınordu'dan tribün çağrısı
Altınordu'dan tribün çağrısı
Altınordu'dan tribün çağrısı
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Spor Toto, Altınordu, Cumartesi, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'dan tribün çağrısı - Son Dakika


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