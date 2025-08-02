Genç golcünün İngiltere'ye bedelsiz gitmesiyle kırmızı-lacivertliler büyük şok yaşadı. Hull City ile 3 yıllık anlaşma sağladığı açıklanan Enis'in bir sonraki transferinden Trabzonspor'un yüzde 50 pay alacağı bildirildi. Karadeniz ekibinin bonservis bedeli kazanmaması nedeniyle Altınordu'nun bu transferden pay alamayacağı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Enis'in Transferinden Pay Alamıyor - Son Dakika
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