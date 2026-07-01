Altınordu FK, TFF 2. Lig'e Katılmama Kararı Aldı

Altınordu FK, uygun bir yatırımcı bulamadığı için 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'e katılmama kararı aldığını açıkladı.

Bir süredir yatırımcı arayışını sürdüren İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele etmeme kararı aldığını açıkladı. Kırmızı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni sezondan itibaren A takım düzeyinde profesyonel liglerde yer almayacağını, ancak altyapı ve oyuncu yetiştirme misyonunu sürdüreceğini duyurdu. Altınordu'dan yapılan açıklama şöyle:

"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Altınordu Spor Kulübü'nden futbol şubesi haklarını devraldığımız 2012 yılından bugüne dek geçen 14 yıllık süreçte, Altınordu armasını ismine yakışır bir şekilde temsil etmeye çalıştık. Türk futbolunda 'yetiştiricilik' kulvarında önemli bir farkındalık oluşturduk. Ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimi ile birlikte, tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık. Maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz.Asıl amacımız olan 'Genç Futbolcu Yetiştiriciliği, 7-15 Yaş Çocuk Futbolu' faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR