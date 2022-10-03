Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 3-3 berabere kalarak lige umutla başlayan Altınordu, daha sonra sahasında Sakaryaspor 'a 2-0 kaybetmişti. Üçüncü haftada önce deplasmanda Boluspor 'la, ardından sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, İzmir derbisinde de 82. dakikada yediği penaltı golüyle Göztepe'ye 1-0 yenilmişti. Son olarak Keçiörengücü'ne mağlup olan Altınordu, 7 haftada oynadığı 6 maçta 3 puan toplayarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: İHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu, galibiyete hasret kaldı - Son Dakika

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