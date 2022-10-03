Altınordu, galibiyete hasret kaldı - Son Dakika
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Altınordu, galibiyete hasret kaldı

03.10.2022 10:53
Altınordu, galibiyete hasret kaldı

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışamadı.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışamadı.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 mağlup oldu. 7. dakikada öne geçen kırmızı-lacivertliler, üstünlüğünü yalnızca 9 dakika koruyabildi. İzmir temsilcisi, müsabakanın ilerleyen bölümlerinde rakibinin gollerine engel olamayarak maçtan puansız ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanında 3-3 berabere kalarak lige umutla başlayan Altınordu, daha sonra sahasında Sakaryaspor'a 2-0 kaybetmişti. Üçüncü haftada önce deplasmanda Boluspor'la, ardından sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, İzmir derbisinde de 82. dakikada yediği penaltı golüyle Göztepe'ye 1-0 yenilmişti. Son olarak Keçiörengücü'ne mağlup olan Altınordu, 7 haftada oynadığı 6 maçta 3 puan toplayarak küme düşme hattından kurtulamadı.

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Kaynak: İHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, galibiyete hasret kaldı - Son Dakika

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