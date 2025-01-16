Altınordu, Genç Yıldızlarını Kiralık Gönderiyor - Son Dakika
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Altınordu, Genç Yıldızlarını Kiralık Gönderiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, altyapısında yetiştirdiği 3 genç futbolcuya, tecrübe kazanmaları amacıyla Efeler 09 Spor FK'ya kiralık gönderme kararı aldı. Bu adımla birlikte, sezon başında işbirliği anlaşması yaptığı ancak vazgeçtiği takıma 5 gencini kiralamış olacak.

16.01.2025 11:19
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve hedefindeki Altınordu, orta saha oyuncusu Ege Arslan ve stoper Hasan Berat Kayalı'dan sonra altyapısından yetişen 3 genç futbolcuyu daha tecrübe kazanmaları için 3'üncü Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK'ya kiralık gönderme kararı aldı. İzmir temsilcisinde 18 yaşındaki sol kanat oyuncuları Furkan Emin Kaçmaz ve Arif Asaf Gültekin ile 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş'ın da ikinci devrede Aydın temsilcisinde görev yapacağı bildirildi.

Altınordu sezon başında işbirliği anlaşması yapıp daha sonra bu anlaşmadan vazgeçtiği Efeler 09 SFK'ya ara transfer döneminde 5 gencini kiralamış olacak. Kırmızı-lacivertliler devrede şimdiye kadar Efeler ekibinden forvet arkası Uğur Çetinkaya ve TS Dortmund'dan gurbetçi santrfor Koray Dağ'ı kadrosuna kattı. Gurbetçi 10 numara Tahsin'i Kuşadasıspor'a kiralayacak Altınordu'da altyapıdan yetişen genç sol kanat Sercan Demirkıran'ın ise Derincespor'a kiralık gideceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Efeler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Genç Yıldızlarını Kiralık Gönderiyor - Son Dakika

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