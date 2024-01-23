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Altınordu, Gökberk Efe'yi kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Altınordu, Gökberk Efe'yi kadrosuna dahil etti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Siirt İl Özel İdaresispor'a kiralık olarak gönderdiği Gökberk Efe'yi tekrar kadrosuna dahil etti. 22 yaşındaki golcü oyuncu, Siirt formasıyla ligde 14 maçta 2 gol attı. Altınordu'nun forvet hattında İlkan ve Gökberk'in yanı sıra tecrübeli bir santrfor takviyesi yapması bekleniyor. Ayrıca, Altınordu kadrosundan 5 oyuncuyla yollarını ayırdı ve bazı oyuncuları kiralık olarak gönderdi.

Altınordu, Gökberk Efe\'yi kadrosuna dahil etti
23.01.2024 - 12:21,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezon başında kiralık olarak 3'üncü Lig takımı Siirt İl Özel İdaresispor'a gönderdiği santrfor Gökberk Efe'yi yeninden kadrosuna dahil etti. Siirt formasıyla ligde 14, kupada 1 müsabakada görev yapan 22 yaşındaki golcü oyuncu 2 kez rakip fileleri sarstı. İlk yarıdaki kadrosunda yer alan forvetler Ali Özgün ve Keni Var'la yollarını ayıran kırmızı-lacivertlilerin golcü olarak altyapı patentli İlkan ve Gökberk'in dışında tecrübeli bir santrfor takviyesi yapması bekleniyor.

Kadrosundan 5 isimle vedalaşan Altınordu altyapıdan orta saha oyuncusu Ege Arslan'ı A takıma alıp, sezon başında kiralık gönderdiği orta saha oyuncusu Mustafa Karaman'ı da ara transferde yuvaya döndürmüştü. Öte yandan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Arif Morkaya, 3'üncü Lig temsilcisi Karabük İdman Yurdu ile mukavele imzaladı. Kadrodan elenen diğer isimlerden Emre kiralık olarak Vanspor FK'ya Mert Arnavutköy'e giderken, Keni Var ile Ali Özgün kendilerine takım arıyor.

Kaynak: DHA
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