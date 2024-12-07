Altınordu, İskenderunspor ile Zirve Yarışını Sü sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, İskenderunspor ile Zirve Yarışını Sü sürdürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 galibiyet alan Altınordu, evinde İskenderunspor ile karşılaşacak. Maçın biletleri 250 TL'den satılıyor.

07.12.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK engelini 2-0'lık skorla geçerek üst üste 4'üncü galibiyetini alan 31 puanlı zirve takipçisi Altınordu yarın evinde 6'ncı sırada yer alan 24 puanlı İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 15'inci hafta maçını Sinan Özcan yönetecek.

Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan forvet İlkan hazır olmaması nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası sona eren Emir Can ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ligde evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Altınordu, namağlup olduğu taraftarının önünde art arda 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, İskenderunspor ile Zirve Yarışını Sü sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, İskenderunspor ile Zirve Yarışını Sü sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.