Altınordu, İskenderunspor ile Zirve Yarışını Sü sürdürüyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK engelini 2-0'lık skorla geçerek üst üste 4'üncü galibiyetini alan 31 puanlı zirve takipçisi Altınordu yarın evinde 6'ncı sırada yer alan 24 puanlı İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 15'inci hafta maçını Sinan Özcan yönetecek.

Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan forvet İlkan hazır olmaması nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası sona eren Emir Can ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ligde evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Altınordu, namağlup olduğu taraftarının önünde art arda 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor.