Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi

Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig\'e Yükseldi

Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Play-Off'ta ikinci olarak 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

24.02.2025 12:15
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Altınordu Kadın Voleybol Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Play-Off etabında ikinci olmayı başararak yeni sezonda 1. Lig'de oynama hakkı kazandı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun kadın voleybol takımı tarihi bir başarıya imza atarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Normal sezonda TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta yer alan kırmızı-lacivertliler, ligi birinci sırada tamamladı ve üst lig için play-off oynama hakkı kazandı. Nevşehir'de düzenlenen play-off etabını da ikinci sırada noktalayan İzmir ekibi, bu sonuçla 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Kırmızı-lacivertli kadın voleybolcular, gelecek sezondan itibaren 1. Lig'de mücadele edecek. Altınordu'ya madalyalarını Nevşehir Voleybol İl Temsilcisi İlhan Ekici verdi. Şeytan'a kupasını ise Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkan Yardımcısı Onur Hoşnut'un elinden aldı. Konuyla ilgili Altınordu FK resmi hesabı da paylaşım yaparak, "2024-2025 AXA Sigorta Kadınlar 2. Lig final etabı maçları sonunda gelecek sezon 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Altınordu Voleybol Takımımızı kutluyoruz. Altınordu Voleybol Takımımıza gelecek sezon 1. Lig'de başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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