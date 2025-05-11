Altınordu, Kastamonuspor ile Play-Off’a Hazır - Son Dakika
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Altınordu, Kastamonuspor ile Play-Off’a Hazır

Altınordu, Kastamonuspor ile Play-Off’a Hazır

Altınordu, Kastamonuspor ile Play-Off 2. Tur maçına çıkıyor, biletler 250 TL. Teknik direktörden davet.

11.05.2025 12:43
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İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde Adana 01 FK'yı seri penaltılar sonucu 5-3 yenerek eleyen Altınordu yarın Play-Off 2'nci Tur'da eşleştiği Kastamonuspor'la ilk maçına evinde çıkacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynancak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan ve Adana'da kadroda yer almayan Kaan'ın oynaması beklenmiyor.

Eşleşmenin ikinci maçı 16 Mayıs Cuma günü Kastamonu'da oynanacak. Kırmızı-lacivertliler rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Altınordu, bu sezon iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen Kastomunuspor'u elerse grup finalinde Batman Petrolspor'un rakibi olacak. Normal sezonda İzmir'de 1-0 yendiği Kastamonu temsilcisine deplasmanda 2-0 kaybeden Altınordu rakibini Play-Off'ta eleyerek 1'inci Lig hedefini sürdürmek istiyor.

TARAFTARA DAVET

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, Kastamonuspor ile eşleşmede hem içeride hem de dışarıda oynanacaklarını hatırlatarak, "Kastamonuspor benim adıma Altınordu'nun başında iç sahada çıkacağım ilk maç olacak. Takımın başına geldikten sonra İskenderun ve Sarıyer ile ligde deplasmanda oynadık. Adana 01 FK Play-Off maçı da dışarda oynandı. İlk kez taraftarımızın önünde maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum" dedi.

Karşılaşmanın iki maç olmasından dolayı her iki takımın da farklı stratejisinin olacağını dile getiren genç teknik adam, "Bu eleme turu iki maçlı olduğu için ilk maçın biraz telafisi var gibi gözüküyor. İlk maçlarda takımlar biraz temkinli oynuyor. Biz oyunumuzu ortaya koyup maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Deplasmana da gideceğiz. Kazanan futbol olsun, futbol adına doğru şeyler yapmak istiyoruz. Geldiğimiz gün de demiştim maç maç bakacağız. Bizim için ilk odaklanacağımız karşılaşma Kastamonuspor maçıdır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Kastamonuspor ile Play-Off’a Hazır - Son Dakika

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