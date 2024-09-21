Altınordu Kırklareli'nde Galibiyet Peşinde

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek 3 maçta 7 puan toplayan ve 2'nci sıraya yükselen Altınordu, yarın deplasmanda Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Sabit Selvi düdük çalacak. Zirve hedefiyle çıktığı yolda lider Kastamonuspor'un 2 puan gerisinde yer alan İzmir temsilcisi, 4 puanlı Kırklarelispor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Kırmızı-lacivertli takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik Direktör Olcay Şahan'ın geçen hafta kazanan kadroyu bozmadan sahaya sürmesi bekleniyor. Grupta 24Erzincanspor'la birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri olan Altınordu, evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor.