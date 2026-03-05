Altınordu Kritik 2 Maça Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu, önümüzdeki 2 maçında birbirinden kritik sınavlar verecek. Grupta 15 puanla 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü 26 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta ise 17 puanlı bir basamak üstündeki Karaman FK'yı ağırlayacak.

Bu 2 karşılaşmada alacağı sonuçlar Altınordu'nun kümede kalma mücadelesindeki umutlarını koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertli takım 2'de 2 yaparak kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in final niteliği taşıyan karşılaşmalar öncesi oyuncularının motivasyonunu üst seviyede tutmak için mesai harcadığı ifade edildi. Olası mağlubiyetlerde Altınordu erken havlu atacak.