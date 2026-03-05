Altınordu Kritik 2 Maça Çıkıyor - Son Dakika
Altınordu Kritik 2 Maça Çıkıyor

Altınordu Kritik 2 Maça Çıkıyor
05.03.2026 13:00
Altınordu, kümede kalma umutları için Karacabey ve Karaman ile kritik maçlara çıkacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu, önümüzdeki 2 maçında birbirinden kritik sınavlar verecek. Grupta 15 puanla 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü 26 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi önümüzdeki hafta ise 17 puanlı bir basamak üstündeki Karaman FK'yı ağırlayacak.

Bu 2 karşılaşmada alacağı sonuçlar Altınordu'nun kümede kalma mücadelesindeki umutlarını koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertli takım 2'de 2 yaparak kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek'in final niteliği taşıyan karşılaşmalar öncesi oyuncularının motivasyonunu üst seviyede tutmak için mesai harcadığı ifade edildi. Olası mağlubiyetlerde Altınordu erken havlu atacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
