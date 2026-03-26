Altınordu Kümede Kalma Yolunda Önemli Galibiyet

26.03.2026 11:59
Altınordu, Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir adım attı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Rakibini ikinci yarıda oyuna giren Eren'in 53'üncü dakikada attığı şık golle dize getirerek 22 puana ulaşan İzmir temsilcisi, kümede kalma barajındaki Beykoz Anadoluspor'la arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Son 3 haftada Karaman FK'yı 5-0, Kastamonuspor'u 1-0 yenip, Şanlıurfaspor'la 0-0 (D) berabere kalarak 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, bitime 6 maç kala lige tutunacağının sinyallerini verdi. Haftayı puansız kapatan Kepezspor ve Beykoz'la puan farkını 1'e indiren Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 7-1 yenildiği Kastamonuspor'dan rövanşı da almış oldu. İzmir ekibinde devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen sağ kanat Eren Altıntaş, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

ALKIŞLAR YUSUF ŞİMŞEK'E

Altınordu'nun çıkışındaki en büyük alkışı teknik direktör Yusuf Şimşek aldı. Tecrübeli teknik adam takımın başındaki 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 8 puan topladı ve 1.33 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ilk yarıda İzmir'in 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden Altay'ı düşme hattından çıkaran Yusuf Şimşek, ikinci yarıda Altınordu'nun dümenine geçmişti.

Kaynak: DHA

