Altınordu kümede kalmayı garantiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu kümede kalmayı garantiledi

14.05.2022 18:07
Altınordu kümede kalmayı garantiledi

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Anıl Usta (xx), Mert Bulut (xx)ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Volkan (xx), Yusuf Arslan (xx), Ali Dere (xx), Kubilay (xx), Kürşad (xx) (Dk. 74 Sami xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Muzaffer xx), Recep (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Anıl Usta (xx), Mert Bulut (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Volkan (xx), Yusuf Arslan (xx), Ali Dere (xx), Kubilay (xx), Kürşad (xx) (Dk. 74 Sami xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Muzaffer xx), Recep (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli xxx) (Dk. 89 F.Emircan), Şeref (xxx), Hüsamettin (xxx)BALIKESİRSPOR: Yiğithan (xxx) - Ayberk (xx), Alperen (xx) (Dk. 46 Batuhan x), Enes (xx), Güney Çelik (xx), Berk (x) (Dk. 46 Halil x), Muhammed Ali (xx), Hüseyin (x) (Dk. 86 Berkay), Hasan Can (x) (Dk. 41 Erdem x), Oğuz Han (x) (Dk. 55 Doğa x), Bedirhan (x)GOLLER: Dk. 53 Hüsamettin, Dk. 67 Ahmet Dereli (Altınordu) - Dk.9 Muhammed Ali (Balıkesirspor), SARI KARTLAR: Sami (Altınordu) - Alperen, Ayberk, Enes (Balıkesirspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu evinde haftalar önce küme düşen son sıradaki Balıkesirspor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan etti. Konuk ekip 9'uncu dakikada Muhammed Ali'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 53'üncü dakikada Hüsamettin'le skora denge getiren Altınordu, 67'nci dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle sahadan galip ayrıldı: 2-1. Bu sonuçla 45 puana ulaşan Altınordu, ligde kalmayı garantilerken, Balıkesirspor'un ardından lige veda eden takımlar Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor oldu.

9'uncu dakikada Balıkesirspor öne geçti. Oğuz Han'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammed Ali uzak köşeye sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.16'ncı dakikada sol çaprazdan ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Şeref düzgün vurdu, kaleci Yiğithan köşeye giden topu son anda çıkardı.19'uncu dakikada Balıkesirspor ceza sahası karıştı. Altı pasta Recep'in vuruşunu Alperen çizgiden çıkardı.32'nci dakikada Altınordu penaltı kaçırdı. Ceza sahasında Güney topu elle kesince hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı kararı verdi. Takımına penaltı kazandırıp topun başına geçen kaptan Ahmet İlhan, kaleci Yiğithan'ı nişanlayınca Altınordu beraberlik fırsatını kullanamadı.İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sağdan Furkan'ın ortasında arka direkte Ahmet Dereli kafayı vurdu, kaleci Yiğithan'ın çıkardığı topu kale önünde Hüsamettin filelere yolladı: 1-1.62'nci dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Şeref'in dar açıdan vuruşunda kaleci Yiğithan topu ayağıyla kornere çeldi.67'nci dakikada Altınordu 2'nci golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, top köşeden ağlara gitti: 2-1.90+4'üncü dakikada Altınordu'nun kazandığı 2'nci penaltı vuruşunda kaleci Yiğithan bu kez Hüsamettin'e gol izni vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Yusuf Arslan, Altınordu, Ali Dere, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu kümede kalmayı garantiledi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:16:31. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu kümede kalmayı garantiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement