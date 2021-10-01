Altınordu-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takım kurgusunu yeni oturtmaya başladık." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakada golü erken bulduktan sonra rakiplerini ön alanda karşılayıp, kazanacakları toplarla hücum etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Zaman zaman bunu başardıklarını ancak bazı pozisyonlarda son pası atamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Son bölüme kadar kaptırdığımız toplar sonrası rakibin de daha iştahlı gelmesinden dolayı pozisyonlar verdik. 3 puan çok önemli. Takım kurgusunu yeni oturtmaya başladık. Mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık. Bu anlamda mutluyuz." diye konuştu.

Mutlu: "Maçı çevirebilmek için uğraş verdik"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, çok mücadele etmelerine rağmen bunu skora yansıtamadıklarını dile getirdi.

Maçın başında pozisyon hatası nedeniyle gol yediklerini aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Genel olarak istatistiklerde üstündük. Pozisyonlarımız da çok vardı. Son saniyeye kadar maçı çevirebilmek için uğraş verdik. Son saniyede golü kaçırdık. Bugün top bizi sevmedi. Yapacak bir şey yok. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Milli arayı iyi değerlendirip Samsunspor maçında puan kaybını telafi etmeye çalışacağız."

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