Altınordu, Mete Yıldız ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Mete Yıldız ile sözleşme imzaladı

Altınordu, Mete Yıldız ile sözleşme imzaladı

TFF 2'nci Lig takımlarından Altınordu, Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkamaz ile bir araya gelerek sözleşmeye imza attı. Mete Yıldız, Almanya doğumlu olup futbola Mönchengladbach altyapısında başlamıştır ve daha önce Fenerbahçe U21 Takımı'nda da forma giymiştir. Karaman FK'da geçen sezon 32 maçta görev alan Yıldız, 1 gol atmıştır.

10.07.2024 12:51
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, son olarak Karaman FK'da forma giyen stoper Mete Yıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkamaz ile bir araya gelen 26 yaşındaki oyuncu, kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya Düsseldorf doğumlu 26 yaşındaki oyuncu futbola Mönchengladbach altyapısında başladı. Fenerbahçe U21 Takımı'nda da forma giyen Mete Yıldız; Uşakspor, Çorum FK, Vanspor, Afyonspor ve Karaman FK kulüplerinde görev yaptı. Geçen sezon Karaman FK'da çıktığı 32 maçta ilk 11'de şans bulan Mete Yıldız, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: DHA

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