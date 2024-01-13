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Altınordu, Nazilli Belediyespor maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor - Son Dakika
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Altınordu, Nazilli Belediyespor maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Altınordu, 16 puanla 14. sırada yer alırken, ev sahibi Nazilli Belediyespor ise 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Altınordu, rakibini yenerek orta sıralara yükselmeyi amaçlarken, Nazilli Belediyespor ise play-off hattına doğru ilerlemek istiyor.

Altınordu, Nazilli Belediyespor maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor
13.01.2024 - 14:42,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada bulunan Altınordu, yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Nazilli Belediyespor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 20. hafta mücadelesinde yarın Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. Nazilli İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 16 puanla 14. sırada bulunurken, ev sahibi Nazilli Belediyespor ise 26 puanla 10. basamakta yer alıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, rakibini mağlup ederek orta sıralara yükselmeyi hedeflerken, Nazilli Belediyespor ise kırmızılı-lacivertlileri yenerek orta sıralardan play-off hattına doğru yükselmek istiyor.

Öte yandan zorlu müsabakayı Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder yönetecek. Belder'in yardımcılıklarını Hüseyin Can ile Osman Baruk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Egemen Artun olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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