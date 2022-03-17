Altınordu'nun acı günü - Son Dakika

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, eski basketbolcusu Sabri Turmak'ın vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Kırmızı-lacivertli kulübün 1966-67 sezonunda Türkiye şampiyonu olan efsane kadrosunda yer alan milli basketbolcu Sabri Turmak, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Turmak'ın cenazesi yarın öğle vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek.
Kaynak: DHA
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