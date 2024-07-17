Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika
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Spor

Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ı İspanyol takımı Atletico Madrid'e transfer etmek için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba gösterirken, bonservis pazarlıkları ve bir sonraki satıştan alınacak pay konuşuluyor. Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak.

17.07.2024 10:20
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Altınordu'nun 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ı, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer etmek için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, bir oyuncusunu daha yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok oyuncusunu Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen kulüplerine gönderen İzmir ekibi, şimdi de 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram için İspanyol takımı Atletico Madrid'le masaya oturdu. Madrid ekibi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösterirken, iki ekip arasında bonservis pazarlıkları ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detaylar konuşuluyor. Bu detayların netliğe kavuşması halinde Atletico Madrid, 19 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Mert Furkan, Türkiye U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon parladı

Altınordu'nun gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansıyla beğeni topladı. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran genç kaleci, 2023-2024 sezonu başında A Takım'da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine de girdi. 19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2. Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Bu süreçte kalesinde 17 gol gören Bayram, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Atletico'ya giden 4. Türk olacak

Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak. Daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda da yarım sezon Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında forma giymişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika

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