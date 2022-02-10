Üye Girişi
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği - Son Dakika

Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği

10.02.2022 10:40

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, seri yakalamaları halinde sıralamada yukarı doğru çıkacaklarını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, seri yakalamaları halinde sıralamada yukarı doğru çıkacaklarını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını, oyun anlamında istediklerini yapmalarına rağmen bunu sonuca çeviremediklerini aktardı.

Sakat ve cezalı oyuncuların takıma dönmesinin güçlerini arttıracağını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği maçını kazandığımız takdirde bize değer katacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Oyun sistemimizle birlikte yüksek tempo ile bu kritik eşiği geçip bir seri yakalarsak yukarıya doğru tırmanırız. Bunu ilk yarının son haftalarında zaten yapmıştık, tekrar yapabiliriz."

Eroğlu, hücum bölgesinde forma giyen Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüsamettin Yener'in sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birlikte oynayamadığını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu oyuncuların 20 gole direkt etkisi var, onların eksikliğini büyük ölçüde hissettik. İleri uçta oynayan oyuncularımızın dönüşü ile birlikte skor anlamında da rahatlayacağız. İnşallah bu haftadan itibaren çıkış süreci başlatırız." ifadelerini kullandı.

Altınordu-Gençlerbirliği maçı, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği
Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:09:57. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'nun konuğu Gençlerbirliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement