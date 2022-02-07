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Altınordu'nun Metehan ısrarı - Son Dakika

Altınordu'nun Metehan ısrarı

07.02.2022 13:35
Altınordu'nun Metehan ısrarı

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya üst üste 4 mağlubiyet alarak başlayan düşme hattındaki Altınordu, Adana Demirspor'da forma giyen eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nun peşini bırakmıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya üst üste 4 mağlubiyet alarak başlayan düşme hattındaki Altınordu, Adana Demirspor'da forma giyen eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nun peşini bırakmıyor. Bir süredir Metehan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan kırmızı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak tarafından bonservis ücreti 500 bin Euro olarak açıklanan Metehan için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Ara transfer döneminde Manisa Futbol Kulubü'nden ön libero Kubilay Aktaş ve Ankaragücü'den stoper Erdi Dikmen'i kadrosuna katan İzmir temsilcisi, Metehan'ı da renklerine bağlayarak transfer defterini kapatmayı planlıyor. Bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla 9 karşılaşmada 207 dakika görev alan Metehan, Adana ekibinde kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon ligde Play-Off finali oynayan Altınordu'da 7 gol, 7 asistle takımına katkı sağlamıştı.


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Adana Demirspor, Spor Toto, Altınordu, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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