Altınordu'nun ortası yok - Son Dakika
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Altınordu'nun ortası yok

05.04.2022 12:31
Altınordu'nun ortası yok

Altınordu, TFF 1. Lig'de 29 maç sonunda aldığı 1 beraberlikle en az berabere kalan takım oldu.

Altınordu, TFF 1. Lig'de 29 maç sonunda aldığı 1 beraberlikle en az berabere kalan takım oldu. Kırmızı-lacivertlilerin iç sahada oynadığı maçlarda ise beraberliği bulunmuyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Ligde şu ana kadar 29 maça çıkan kırmızı-lacivertliler, 11 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 1 beraberlikle küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. 1 beraberlikle ligin en az berabere kalan takımı konumunda bulunan Altınordu, söz konusu beraberliği ilk haftada deplasmanda oynadığı Keçiörengücü karşısında 1-1'lik skorla almıştı. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 16 maçta ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. - İZMİR

Altınordu'nun ortası yok

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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