Altınordu'nun Skor Yükünü Gurbetçi Oyuncular Taşıyor - Son Dakika
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Altınordu'nun Skor Yükünü Gurbetçi Oyuncular Taşıyor

Altınordu\'nun Skor Yükünü Gurbetçi Oyuncular Taşıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da, takımın gol yükünü gurbetçi futbolcular çıkarıyor. 8 farklı oyuncunun gol attığı takımda, 7'si gurbetçi. Öne çıkan isimler Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan.

28.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da skor yükünü gurbetçi oyuncular sırtladı. İzmir ekibinde 8 farklı futbolcu rakip fileleri sarsma başarısı gösterirken, bu oyunculardan 7'sinin gurbetçi olması dikkat çekti. Kırmızı-lacivertlilerde Hüseyin Bulut 5 golle takımın en skoreri olurken, Bahattin Karahan 4, Emre Aydınel 3, İlkan Sever, Kaan Baysal ve Keni Var Uzun 2'şer gol attı. Alper Tursun da 1 gol kaydetti. Altınordu'da gurbetçi futbolcular dışında gol atan altyapı patenli tek isim Sami Satılmış oldu. Sami 3 kez rakip kalecileri avlamayı başardı. Öte yandan ligde cumartesi günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Emir Can Gencel forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

Hüseyin Bulut, Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Skor Yükünü Gurbetçi Oyuncular Taşıyor - Son Dakika

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