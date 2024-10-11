Altınordu\'nun U20 Milli Takım Gururu

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Türkiye U20 Milli Takımı'nda forma giyen 5 oyuncusuyla gururlandı. Ümraniyespor Stadı'nda Türkiye'nin, Portekiz'e 2-1 yenildiği U20 Elit Lig 3'üncü maçında Altınordulu 3 futbolcu sahaya ilk 11'de çıkarken, 2 oyuncu da sonradan oyuna girdi. Kaleci Serhat Öztaşdelen maçın tamamında kaleyi korudu. Orta saha oyuncu Sami Satılmış, 90+1'inci dakikada yerini Altınordu'dan takım arkadaşı ön libero Burak Gültekin'e bıraktı. Forvet İlkan Sever ilk 45' dakikada görev yaptı. Ön libero Furkan Yöntem ise 70'inci dakikada oyuna girdi. U20 Milli Takımımız, 15 Ekim Salı günü Lomza'da Polonya ile karşılaşacak.